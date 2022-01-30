В Калининграде открылась выставка фотографий Владимира Высоцкого

. Фото: Александр КАТЕРУША

В областном центре культуры молодежи (Московский пр-т, 60-62) начала работу выставка фотографий Владимира Высоцкого. Как рассказали организаторы, вход на выставку свободный.

«Это наша дань памяти Владимиру Семеновичу», - отметили в центре культуры.

В экспозиции – собрание фотографий Московского фотоцентра и Фонда «Русский мир». Снимки предоставил Иосиф Фишман. Часть фотографий предоставил клуб «Высоцкий в Калининграде».

Ранее выставка демонстрировалась в городах Польши, в Москве и Светлогорске.

Экспозиция будет работать до 25 июля.