В Калининграде открылась выставка фотографий Владимира Высоцкого

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Фото: Александр КАТЕРУША
В областном центре культуры молодежи (Московский пр-т, 60-62) начала работу выставка фотографий Владимира Высоцкого. Как рассказали организаторы, вход на выставку свободный.
«Это наша дань памяти Владимиру Семеновичу», - отметили в центре культуры.
В экспозиции – собрание фотографий Московского фотоцентра и Фонда «Русский мир». Снимки предоставил Иосиф Фишман. Часть фотографий предоставил клуб «Высоцкий в Калининграде».
Ранее выставка демонстрировалась в городах Польши, в Москве и Светлогорске.
Экспозиция будет работать до 25 июля.