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Звезды30 января 2022 15:43

В Калининграде открылась выставка фотографий Владимира Высоцкого

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В областном центре культуры молодежи (Московский пр-т, 60-62) начала работу выставка фотографий Владимира Высоцкого. Как рассказали организаторы, вход на выставку свободный.

«Это наша дань памяти Владимиру Семеновичу», - отметили в центре культуры.

В экспозиции – собрание фотографий Московского фотоцентра и Фонда «Русский мир». Снимки предоставил Иосиф Фишман. Часть фотографий предоставил клуб «Высоцкий в Калининграде».

Ранее выставка демонстрировалась в городах Польши, в Москве и Светлогорске.

Экспозиция будет работать до 25 июля.

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