В ТЦ «Маяк» в Калининграде загорелось кафе, эвакуировано больше 100 человек

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде случился пожар в торговом центре «Маяк». По словам очевидцев, горели не сами помещения ТЦ, а кафе восточной кухни, расположенное в здании.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России, возгорание произошло на кухне в кафе. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

На место оперативно, по правилам повышенного ранга сложности, выехало несколько пожарных расчетов.

- Пожар был оперативно локализован и потушен. Пострадавших нет. Из здания было эвакуировано более 100 человек, - отметили в МЧС.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.