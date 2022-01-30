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Происшествия30 января 2022 15:00

В ТЦ «Маяк» в Калининграде загорелось кафе, эвакуировано больше 100 человек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде случился пожар в торговом центре «Маяк». По словам очевидцев, горели не сами помещения ТЦ, а кафе восточной кухни, расположенное в здании.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России, возгорание произошло на кухне в кафе. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

На место оперативно, по правилам повышенного ранга сложности, выехало несколько пожарных расчетов.

- Пожар был оперативно локализован и потушен. Пострадавших нет. Из здания было эвакуировано более 100 человек, - отметили в МЧС.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.

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