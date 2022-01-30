Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 января 2022 16:31

Из-за погодных условий: В Калининграде под колеса автомобилей попали два пешехода

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде случилось два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Так, 18-летний водитель автомобиля «Мерседес» на «зебре» на улице Черняховского сбил 32-летнего мужчину. Водитель заявил, что не заметил пешехода из-за погодных условий.

Еще одно ДТП с пешеходом зафиксировано в Калининграде на проспекте Мира. Там под колеса «Ауди» попал 24-летний мужчина. И в этом случае водитель дал показания о том, что не увидел на «зебре» пешехода из-за погодных условий.

В обоих случаях пешеходы получили телесные повреждения.

0