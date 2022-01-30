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Происшествия30 января 2022 16:37

В казарме на ул. Невского в Калининграде обнаружены тела трех мужчин

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Тела трех мужчин были обнаружены в воскресенье, 30 января, при тушении пожара в подвале заброшенной казармы в районе ул. Александра Невского в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, личности мужчин пока не установлены. «Предположительно, пожар возник из-за свечи, которой погибшие освещали помещение», - отметили в СК.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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