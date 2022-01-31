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Общество31 января 2022 5:17

Соцсети: В Полесске из-за смены направления ветра угрозы подтопления нет

Официально штормовое предупреждение для Полесского муниципального округа все еще действует
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Вода в Полесске подобралась к жилым домам.

Вода в Полесске подобралась к жилым домам.

Фото: СОЦСЕТИ

Минувшая ночь, наверняка, стала бессонной для жителей Полесского муниципального округа. Из-за нагонного ветра уровень воды в Куршском заливе, реках Дейма, Матросовка превысил критические отметки, началось подтопление населенных пунктов.

В минувшее воскресенье власти разъясняли населению о действия в случаях усиливающегося подтопления и рекомендовали «подготовиться к худшему сценарию».

В ночь на 31 января на сайте Главного управления МЧС по Калининградской области появилось сообщение о штормовом предупреждении, в котором говорится о риске подъема воды в реке Дейма в районе Полесска.

- По сведениям Калининградского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром 31 января 2022 года на посту реки Дейма (Полесск) ожидается повышение уровня воды выше опасной отметки до 660-670 см над «0» поста, - сообщили в ведомстве. - На 20 часов 30 января уровень воды составлял 650 см над «0» поста.

А за полчаса до этого в социальных сетях со ссылкой на власти Полесска появилось сообщение более оптимистичного содержания.

- В 23:31 30 января 2022 администрация Полесского района оповестила об улучшении ситуации, - подбадривали полессчане друг друга. - В результате смены ветра, уровень воды в реке Дейма и в заливе упал на 5 сантиметров - угрозы затопления нет!

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