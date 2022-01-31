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Общество31 января 2022 5:56

В «Школе будущего» под Калининградом начали делать брелоки с QR-кодами

Новинку презентовал директор школы Алексей Голубицкий
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Школе будущего презентовали брелок с данными об иммунизации против коронавируса.

В Школе будущего презентовали брелок с данными об иммунизации против коронавируса.

Фото: СОЦСЕТИ

Директор «Школы будущего» в поселке Большое Исаково Гурьевского района Алексей Голубицкий на своей странице в Фейсбуке рассказал об очередной находке команды учащихся и педагогов.

- Вот такой полезный брелок для ключей сделали в школьном технопарке, когда узнали, как долго я искал QR-код в телефоне для прохода в магазин, - написал Алексей Голубицкий.

Директор также заметил, что «ребята принимают заказы».

Брелок - плоский, квадратный. С одной стороны нанесен QR-код, с другой - имя, фамилия и отчество владельца брелка.

Один из подписчиков порекомендовал углы брелка сделать более закругленными.

Технопарки - площадки, где дети осваивают перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, программирование, 3D-моделирование и другие.

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