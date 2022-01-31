В Зеленоградском районе разыскивают пенсионера и его лайку Чапу

Александр Василькин пропал в воскресенье, 30 января.
Фото: СОЦСЕТИ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» приступили к поиску 83-летнего жителя поселка Дружное Зеленоградского района.
Сообщается, что в воскресенье, 30 января мужчина отправился на прогулку с лайкой по кличке Чапа и не вернулся домой.
Александр Василькин худощавого телосложения, рост – 180 сантиметров, седые короткие волосы. Был одет в военную шапку-ушанку, в зеленую удлиненную куртку, камуфляжные штаны, высокие резиновые сапоги.
Родные особенно подчеркивают, что Александр Василькин страдает потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о его местонахождении Александра Василькина, сообщите об этом по телефонам горячей линии ПСО "Запад":
- 508-038;
- 520-444 инфорг (бесплатный звонок).