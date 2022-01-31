В Зеленоградском районе разыскивают пенсионера и его лайку Чапу

Александр Василькин пропал в воскресенье, 30 января. Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» приступили к поиску 83-летнего жителя поселка Дружное Зеленоградского района.

Сообщается, что в воскресенье, 30 января мужчина отправился на прогулку с лайкой по кличке Чапа и не вернулся домой.

Александр Василькин худощавого телосложения, рост – 180 сантиметров, седые короткие волосы. Был одет в военную шапку-ушанку, в зеленую удлиненную куртку, камуфляжные штаны, высокие резиновые сапоги.

Родные особенно подчеркивают, что Александр Василькин страдает потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о его местонахождении Александра Василькина, сообщите об этом по телефонам горячей линии ПСО "Запад":

- 508-038;

- 520-444 инфорг (бесплатный звонок).