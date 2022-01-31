Калининградец угрожал зятю игрушечным пистолетом

Жительницу одного из поселков Неманского района периодически обижал законный муж. Во всяком случае, именно на это сельчанка пожаловалась своему 30-летнему, ранее неоднократно судимому брату, когда тот приехал к ней в гости. Не откладывая дела в долгий ящик, уголовник отправился разбираться с зятем.

- Калининградец высказывал угрозы убийством, держа мужчину под дулом предмета, похожего на пистолет, - описали то, что произошло дальше, в пресс-службе регионального УМВД России. - При этом нанес потерпевшему несколько ударов в область лица. Впоследствии медики зафиксировали у 31-летнего мужчины сотрясение, кровоподтеки и ушибленные раны.

Когда об инциденте стало известно правоохранителям, дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Неманский» возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Угроза убийством». Подозреваемого задержали, пистолет у него изъяли – «Вальтер» оказался игрушечным, но, как говорят, в очень реалистичном исполнении. Грозному шурину светит новый срок – до 2 лет в «зоне».

Какой ни есть, а он родня…