Калининград вошел в десятку самых романтических направлений отдыха в феврале 2022

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко дню Святого Валентина, 14 февраля, выявил, куда можно недорого поехать отдохнуть вдвоём в феврале.

В десятку самых романтических направлений отдыха вдвоём в феврале. вошли Ялта, Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Банное, Пятигорск, Екатеринбург, Минск, Калининград и Казань.

По данным Tvil.ru, пары бронируют жильё в феврале от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,2 до 4 тысяч рублей в сутки. В среднем, романтический отдых по случаю дня влюблённых стоит чуть более девяти тысяч рублей.

Десять самых романтических направлений отдыха вдвоём в феврале 2022:

Ялта — 2276 руб. / 4 ночи

Санкт-Петербург — 2180 руб. / 7 ночей

Сочи — 1632 руб. / 8 ночей

Москва — 2495 руб. / 2 ночи

Банное — 4188 руб. / 3 ночи

Пятигорск — 1238 руб. / 1 ночь

Екатеринбург — 3160 руб. / 3 ночи

Минск — 3281 руб. / 4 ночи

Калининград — 1600 руб. / 3 ночи

Казань — 1900 руб. / 3 ночи