Калининград вошел в десятку самых романтических направлений отдыха в феврале 2022

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко дню Святого Валентина, 14 февраля, выявил, куда можно недорого поехать отдохнуть вдвоём в феврале.
В десятку самых романтических направлений отдыха вдвоём в феврале. вошли Ялта, Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Банное, Пятигорск, Екатеринбург, Минск, Калининград и Казань.
По данным Tvil.ru, пары бронируют жильё в феврале от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,2 до 4 тысяч рублей в сутки. В среднем, романтический отдых по случаю дня влюблённых стоит чуть более девяти тысяч рублей.
Десять самых романтических направлений отдыха вдвоём в феврале 2022:
Ялта — 2276 руб. / 4 ночи
Санкт-Петербург — 2180 руб. / 7 ночей
Сочи — 1632 руб. / 8 ночей
Москва — 2495 руб. / 2 ночи
Банное — 4188 руб. / 3 ночи
Пятигорск — 1238 руб. / 1 ночь
Екатеринбург — 3160 руб. / 3 ночи
Минск — 3281 руб. / 4 ночи
Калининград — 1600 руб. / 3 ночи
Казань — 1900 руб. / 3 ночи