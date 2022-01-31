В Калининграде умерла вице-чемпионка по фитнес-бикини Александра Кашина

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В Калининграде скончалась вице-чемпионка региона по фитнес-бикини Александра Кашина. Девушке не было еще 30. Без мамы остались двое детей.

«Остановилось сердце Александры Кашиной. В 2021-м она стала вице-чемпионкой Калининградской области по фитнес-бикини, затем вошла в топ-5 категории «Фитнес-бикини дебют» на чемпионате России по бодибилдингу среди женщин ростом выше 169 сантиметров. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким внезапно ушедшей из жизни мамы двоих сыновей», - говорится в Инстаграме министерства спорта Калининградской области.

Девушка сообщала о проблемах со здоровьем около трех недель назад. Тогда Александра рассказала на своей странице в Инстаграме, что ей придется отказаться от соревнований и ограничить тренировки.

«В этом году в соревнованиях я не участвую, - написала Александра. - Сказать что я плакала, ничего не сказать, я рыдала! Такое, оказывается, случается, если заблуждаться, что здоровье бесконечно, и старательно его ушатываешь. Но вытерла сопли и собралась духом! В планах постепенно приводить здоровье в порядок, максимально аккуратно делать форму, но это даже не ближайшие пару месяцев. Сейчас вообще тренировки противопоказаны, мой максимум - это пешая прогулка и поплавать».

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Александры.