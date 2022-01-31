В «Храброво» прокомментировали ситуацию с задержкой авиарейсов

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Ледяное дыхание шторма «Надя» коснулось и калининградского аэропорта «Храброво». В воскресенье из-за погоды было задержано несколько рейсов. Сейчас ситуация вернулась в норму.

- В воскресенье менялось направление ветра. К 13:00 при боковом сильном ветре у нас были проблемы с посадкой и вылетом. Большое количество рейсов задерживалось на прилет и вылет. Но к ночи ветер немного стих, ситуация улучшилась. Начали выполняться рейсы, - говорит Наталья Грицун, помощник генерального директора аэропорта «Храброво» по связям с общественностью.

По словам Натальи Грицун, на утро 31 января практически все рейсы за 30 января выполнены.

- Сейчас остался один рейс за вчерашний день, готовится к вылету. Задерживается рейс на Берлин. С 8 утра выполняются рейсы по расписанию 31 января без задержек по погодным условиям. Есть несколько задержек рейсов в Тамбов, Казань, Москву, но они связаны с поздним прибытием воздушного судна, а не с погодой. Это уже причины авиакомпаний.

Как отметили в «Храброво», нынешний шторм «Надя» мало чем отличался от предыдущих.

- Нам важны скорость и направление ветра. Пока ветер был по полосе, по направлению взлета и посадки, то это не составляло большой трудности для самолетов. А когда ветер меняется на боковой и бьет в полосу сбоку, то для самолетов это проблема, - пояснили в «Храброво».

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