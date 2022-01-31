В Калининграде 69-летний мужчина насмерть отравился угарным газом

Трагедия произошла днем 28 января. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Комсомольской в Калининграде обнаружено тело 69-летнего хозяина жилья с признаками отравления окисью углерода. Его 58-летняя супруга и 9-летняя внучка были госпитализированы также с признаками отравления угарным газом. В настоящее время их жизни ничего не угрожает

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи уже произвели осмотр места происшествия, изъята необходимая техническая документация, производятся допросы свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых.