В 2021 году калининградские поликлиники получили 80 автомобилей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В прошлом году поликлиники в Калининградской области получили 80 автомобилей отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Машины доставляют медиков до места жительства пациентов – по вызовам и на проведение тестирования на коронавирус, лекарственные препараты - до жителей отдаленных населенных пунктов, биоматериал – в лаборатории для исследований. Также на них выезжают прививочные бригады в мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

В общей сложности в течение года на новых машинах совершено 93 597 выездов, из которых к пациентам на дом – около 66 тысяч, в лаборатории для доставки биоматериала и доставки лекарственных препаратов – более 17 тысяч. В медицинские учреждения региона эти автомобили доставляли пациентов более 10 тысяч раз.