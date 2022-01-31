В Калининградской области в 3,5 раза вырос спрос на медиков

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Незатухающая пандемия коронавируса стала причиной того, что спрос на медицинских работников в Калининградской области за год вырос в 3,5 раза. Такие данные приводит рекрутинговое агентство hh.ru.

«С начала января работодатели Калининградской области разместили порядка 400 новых вакансий для медицинских работников», - говорится в сообщении агентства.

При этом предлагаемая заработная плата для медиков выросла на 5 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40 тысяч рублей.

«Максимальная заработная плата, которую готовы платить работодатели, составляет 130 тысяч рублей», - добавили в hh.ru.

Отмечается, что наибольшее число вакансий для медицинских работников размещено в Калининграде (85% от общего количества вакансий), Зеленоградске, Балтийске и Советске (по 2% вакансий в каждом городе).