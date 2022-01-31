В Калининграде уголовник совершил две магазинные кражи и один грабеж

В Калининграде ранее судимый 33-летний местный житель совершил две магазинные кражи и один грабёж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сначала мужчина отправился в супермаркет на улице Дадаева, где в отделе бытовых товаров завладел электрочайником, термосом и измельчителем. Похищенные вещи он продал случайному покупателю.

Спустя несколько дней калининградец явился в магазин на улице Пролетарской, где сначала разжился объемистой хозяйственной сумкой. В нее он сложил пару бутылок уксуса, а также кухонную утварь – ножи, формочки и прочие предметы, после чего вышел на улицу. Его действия заметила одна из продавцов, которая побежала следом за ним, догнала и потребовала вернуть краденое имущество или заплатить за него. Однако злоумышленник оттолкнул девушку и скрылся. Общая сумма похищенного составила 8 815 рублей.

Быстро продав добычу, преступник направился на улицу Буткова, где обворовал еще одну торговую точку.

Личность вора удалось установить участковым. В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела.