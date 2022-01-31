На выходных 17 калининградцев оштрафовали за переход ж/д путей в неположенных местах

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

На выходных в Калининградской области сотрудники транспортной полиции выявили 46 случав нарушения общественного порядка и общественной безопасности на объектах транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

17 человек, пренебрегая правилами безопасности, переходили железнодорожные пути в неположенных местах. А 29 граждан, ожидая электропоезд на вокзале, не смогли побороть тягу к табакокурению.

На всех нарушителей составили административные протоколы.