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Общество31 января 2022 10:37

На выходных 17 калининградцев оштрафовали за переход ж/д путей в неположенных местах

Виктор Сергеев
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Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

На выходных в Калининградской области сотрудники транспортной полиции выявили 46 случав нарушения общественного порядка и общественной безопасности на объектах транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

17 человек, пренебрегая правилами безопасности, переходили железнодорожные пути в неположенных местах. А 29 граждан, ожидая электропоезд на вокзале, не смогли побороть тягу к табакокурению.

На всех нарушителей составили административные протоколы.

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