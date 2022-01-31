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Общество31 января 2022 10:41

256 школьников, 35 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

Виктор Сергеев
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 948 случаев коронавирусной инфекции. 884 случая протекает в форме ОРВИ, 12 случаев – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

344 случая у детей до 18 лет, том числе:

- 13 неорганизованных детей до 6 лет;

- 45 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 256 школьников;

- 30 студентов до 18 лет;

604 взрослых, в том числе:

- 35 медицинских работников;

- 84 работника образования;

- 20 сотрудников торговли и общепита;

- 30 работников промпредприятий;

- 9 работников транспорта, водителей;

- 7 работников пищевых предприятий;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 3 сотрудника санаториев;

- сотрудник банка;

- 3 работника с/х;

- 199 иных работающих;

- 82 пенсионера;

- 38 студентов (старше 18 лет);

- 88 неработающих.

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