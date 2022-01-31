256 школьников, 35 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 948 случаев коронавирусной инфекции. 884 случая протекает в форме ОРВИ, 12 случаев – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
344 случая у детей до 18 лет, том числе:
- 13 неорганизованных детей до 6 лет;
- 45 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 256 школьников;
- 30 студентов до 18 лет;
604 взрослых, в том числе:
- 35 медицинских работников;
- 84 работника образования;
- 20 сотрудников торговли и общепита;
- 30 работников промпредприятий;
- 9 работников транспорта, водителей;
- 7 работников пищевых предприятий;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 3 сотрудника санаториев;
- сотрудник банка;
- 3 работника с/х;
- 199 иных работающих;
- 82 пенсионера;
- 38 студентов (старше 18 лет);
- 88 неработающих.