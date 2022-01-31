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Общество31 января 2022 10:50

В Калининграде посетитель ресторана угрожал персоналу пистолетом

Мужчину задержали росгвардейцы
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Вечером в воскресенье, 30 января, в ресторане на Литовском валу сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обезоружили и задержали злоумышленника, угрожавшего расправой сотруднику ресторана с применением охолощенного пистолета.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 33-летнего злоумышленника доставили в отдел полиции, изъятое оружие передано на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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