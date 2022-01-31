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Общество31 января 2022 11:04

За сутки в Калининградской области ветер повалил на дороги 171 дерево

Больше всего пострадали четыре муниципалитета
Виктор Сергеев
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За сутки на областных дорогах было повалено и убрано 171 дерево. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

«Больше всего досталось Зеленоградскому, Балтийскому, Гурьевскому и Светловскому муниципалитетам, там убрали с дорог 39 поваленных ветром деревьев», - написала глава министерства. По ее словам, дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме.

«Просьба к пользователям соцсетей с целью ускорить реагирование сообщать о поваленных деревьях в диспетчерские дорожные службы», - добавила Евгения Ккушкина.

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