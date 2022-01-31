17-летнего калининградца подозревают в торговле взрывчаткой

На 17-летнего жителя Мамоново завели уголовное дело, юношу подозревают в сбыте взрывчатки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, осенью 2021 года подросток за 14 тысяч рублей продал покупателю из Калининграда подрывной заряд, ручные гранаты и другие боеприпасы германского производства времен Великой Отечественной войны. Однако за сделкой уже наблюдали сотрудники ФСБ.

Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы.