Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 12:44

17-летнего калининградца подозревают в торговле взрывчаткой

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

На 17-летнего жителя Мамоново завели уголовное дело, юношу подозревают в сбыте взрывчатки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, осенью 2021 года подросток за 14 тысяч рублей продал покупателю из Калининграда подрывной заряд, ручные гранаты и другие боеприпасы германского производства времен Великой Отечественной войны. Однако за сделкой уже наблюдали сотрудники ФСБ.

Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы.

0