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Спорт31 января 2022 12:48

Самбистка из Калининграда завоевала серебро на молодежном первенстве России

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Нижегородской области прошли национальные соревнования по спортивному самбо среди борцов не старше 23 лет. В них приняли участие более 300 представителей 40 регионов РФ.

Одной из лучших стала медалистка чемпионатов России и Европы прошлого года Елизавета Сыщикова, которая соперничала в весовой категории до 54 килограммов, где было 20 претендентов на медали.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, Елизавета провела четыре встречи, победив в трех с общим счетом 9:1. Причем в финале с действующей чемпионкой Европы среди юниоров Эльмирой Кахрамановой из Москвы воспитанница калининградского спорта вела со счетом 5:1 до последней минуты встречи. Но поражение присудили ей - за четыре спорных предупреждения.

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