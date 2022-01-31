Самбистка из Калининграда завоевала серебро на молодежном первенстве России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Нижегородской области прошли национальные соревнования по спортивному самбо среди борцов не старше 23 лет. В них приняли участие более 300 представителей 40 регионов РФ.

Одной из лучших стала медалистка чемпионатов России и Европы прошлого года Елизавета Сыщикова, которая соперничала в весовой категории до 54 килограммов, где было 20 претендентов на медали.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, Елизавета провела четыре встречи, победив в трех с общим счетом 9:1. Причем в финале с действующей чемпионкой Европы среди юниоров Эльмирой Кахрамановой из Москвы воспитанница калининградского спорта вела со счетом 5:1 до последней минуты встречи. Но поражение присудили ей - за четыре спорных предупреждения.