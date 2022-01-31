Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 948 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 510 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 25,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 14,

Пионерский городской округ – 22,

Гвардейский городской округ - 34,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 67,

Правдинский городской округ – 7,

Гусевский городской округ – 85,

Светловский городской округ – 12,

Зеленоградский городской округ – 38,

Светлогорский городской округ – 15,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 10,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 22,

Мамоновский городской округ – 20,

Черняховский городской округ – 43,

Неманский городской округ – 11,

Янтарный городской округ – 1.