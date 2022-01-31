Соцсети взорвало видео из Зеленоградска: в разгар шторма по променаду гулял «несмываемый»

Несмываемый на променаде. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Этот ролик записал житель Зеленоградска Олег Козлов. Дело было в воскресенье, 30 января, когда в Калининградской области бушевал шторм «Надя».

Народ сидел по домам и с ужасом следил в интернете, как ломаются деревья и затапливаются улицы. Впрочем, страшно было не всем. В Зеленоградске один из смельчаков рискнул не то что выйти на улицу, но даже пройти по променаду возле колеса обозрения «Глаз Балтики». Бушующие и перехлестывающие через парапет волны мужчину если и смущали, то не больше надоедливых мух. «Подвиг» неизвестного хорошо виден на кадрах видеоролика, размещенного в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В соцсетях посыпались комментарии. «Это какой-то призрак», - предположила Марина. «Прямо фильм ужасов», - присоединился Евгений. «Нет, не призрак, а турист-экстремал», - предположил Алексей. «А мне кажется, это моряк, поражаюсь их смелости», - не согласилась Людмила. «Что бы вы понимали, человек просто принимает холодный душ из морской воды», - ответила это Елена. «Я знаю, кто это, - Аквамен!», - торжественно добавил еще один комментатор.

Кем бы ни был герой видео, автор ролика назвал его просто и точно: Несмываемый.