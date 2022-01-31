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Общество31 января 2022 13:52

Жительницу Черняховска приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Работать она будет в течение 8 месяцев
Виктор Сергеев
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В Черняховске местную жительницу приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее лишенная родительских прав в отношении трех несовершеннолетних детей горожанка не исполняла решение суда по уплате алиментов на их содержание. В результате задолженность по уплате алиментов составила свыше 80 тысяч рублей.

Работать она будет в течение 8 месяцев с удержанием в доход государства 5 % от заработка. Приговор в законную силу не вступил.

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