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Общество31 января 2022 14:07

Калининградский зоопарк закрывает кассу у главного входа с проспекта Мира

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

Порядок прохода в зоопарк с центрального входа на проспекте Мира меняется. По техническим причинам 1 и 2 февраля касса центрального входа будет закрыта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

1 и 2 февраля войти с пр-та Мира в зоопарк можно будет через калитку выхода (вертушку).

«Если вы идете с центрального входа, купить билеты можно будет двумя способами: в терминале при входе (оплата только картой) и онлайн на сайте зоопарка (распечатывать не надо, просто покажите штрих-код контролеру на входе).

При этом вход в зоопарк с ул. Чайковского будет работать в обычном режиме. Там можно купить билеты и за наличные, и с помощью карты.

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