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Общество31 января 2022 14:39

Не подошел размер: В Калининграде наглый вор пытался поменять краденую одежду

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде вор вернулся на место преступления, так как украденная им одежда оказалась другого размера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее из магазина в Центральном районе были похищены свитер и кофта стоимостью почти 10 тысяч рублей. Прибывшие на место участковые быстро установили, что брендовые вещи похитил ранее судимый местный житель.

«Мужчина был задержан при попытке обменять краденый товар. Он пришел в магазин с рюкзаком, в котором лежали свитер и кофта. Выяснилось, что похищенные вещи оказались ему малы. Он собирался вернуть их на место и взять одежду на размер больше», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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