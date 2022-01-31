Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч «Балтики»

. Фото: fc-baltika.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его помощник Николай Писарев посетили матч «Балтика» - «Сочи». Игра состоялась в Турции и носила товарищеский характер. К сожалению, победить на глазах наставника национальной команды у балтийцев не получилось. Как сообщает пресс-служба нашего клуба, футболисты «Cочи» одержали минимальную победу благодаря голу Никиты Бурмистрова в середине первого тайма.

- Все это очень положительно влияет, потому что товарищеский матч был похож на официальный с точки зрения накала, - отметил главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич. - У игроков присутствовало некоторое волнение, чего не было на прошлых играх. Это еще один такой приятный бонус для всех. Я мечтаю о том, чтобы у команды были открытые тренировки в недельном цикле, чтобы болельщики могли приходить на них и этот накал, антураж, который встречается на официальных матчах, появился на тренировках. Чтобы футболисты тренировались с максимальной самоотдачей еще чаще.

Напомним, что первый официальный матч после возобновления чемпионата ФНЛ «Балтика» проведет 1 марта против «Чайки.