В Калининграде на Октябрьском острове построят пятизвездочный отель в 12 этажей

Проект 5-звездочной гостиницы на острове Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде 31 января прошел градостроительный совет, на котором, в частности, обсуждался проект 12-этажной 5-звездочной гостиницы. По словам архитектора Данило Вукосавлевича, представлявшего проект, отель должен появиться на Октябрьском острове, между стадионом и Второй эстакадой, в непосредственной близости от строящейся оперы.

В здании должны разместиться 209 номеров (включая люксы и повышенной комфортности), ресторан, лобби-бар, конференц-зал и спа-центр.

Проект так вдохновил членов совета, что ни один из них не стал высказываться о необходимости его доработать. Главный критик Сергей Гулевский, который обычно выступает с комментариями первым, взял заключительное слово и сказал, что работа архитектора его впечатлила. Олег Копылов отметил, что ему приятно видеть, «когда архитектор работает с материалами и все учитывает». Выбранные материалы Копылов назвал «интригующими и красивыми».

- Это большая скульптура. Это современная красивая скульптура, несмотря на то, что фасад прост. Объект интересен. Современных зданий в Калининграде не хватает, - продолжил он.

В итоге проект был одобрен абсолютным большинством.