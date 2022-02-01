Исследование: Спрос на отдых в Калининграде в 2022 году вырос на 350 процентов

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Сервис бронирования жилья Tvil.Ru провел исследование, чтобы выявить основные тенденции туристического сезона-2022.

В частности, отмечается, что в наступившем году отдых подорожал на 5 процентов по сравнению с 2021 годом.

- В среднем туристы бронируют отдых в текущем году за 5400 рублей в сутки. При этом на 7 процентов снизилась средняя продолжительность отдыха относительно прошлого сезона, - говорят аналитики Tvil.Ru.

Меняется и география путешествий. Если раньше туристы чаще всего ездили отдыхать в Ялту, Алушту, Сочи и т. д., то в этом году эксперты сайта бронирования жилья наблюдают, что спрос заметно увеличился на отдых в другие города.

Так, спрос на отдых в Калининграде вырос по сравнению с 2021 годом на 350 процентов. Однако это не самый высокий показатель. Наиболее впечатляющую динамику показали Уфа (+500 процентов) и Волгоград (+400 процентов).

В исследовании также отмечается, что отдых в частном секторе постепенно уходит в прошлое.

- На смену частному сектору приходят концептуальные и тематические отели с дизайнерскими интерьерами, - говорят аналитики.