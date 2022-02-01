В Калининграде 30% автобусов не выходят на линию из-за болезни водителей

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В Калининграде все пассажирские предприятия испытывают дефицит линейного состава. Ситуация значительно ухудшилась в последнее время из-за резкого увеличения заболевших: водители болеют, а подменить их некем. К работе не допускаются водители, у которых на утреннем осмотре медики выявляют признаки болезни.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ежедневно на линию не может выйти в общей сложности до 30 % больших и малых автобусов. Как следствие, с недовыпуском увеличиваются интервалы между рейсами.

Так, на 3-10 минут увеличится ожидание автобусов на маршрутах № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 48, 74, 75, 82, 92. Чуть больше обычного, на 13-24 минуты, придется ждать маршруты под номерами 26, 31, 94.

Остальные маршруты будут работать в прежнем режиме, так как пока есть возможность обеспечить их полный выпуск на линию. Троллейбусы и трамваи также в полном составе выйдут на линию и будут ходить с привычным интервалом.