После ареста квартиры и «Мерседеса» лже-инвалид вернула в бюджет 1,2 млн рублей

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы «убедили» местную жительницу вернуть незаконно полученное пособие по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Суд признал незаконным установление инвалидности в отношении жительницы Калининграда и постановил взыскать с нее 1,2 млн рублей, которые она получила в качестве социального обеспечения инвалида.

Должница не исполнила добровольно решение суда, поэтому приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий с ее имуществом: квартирой площадью 115 кв метров и «Мерседесом».

Чтобы вернуть право распоряжения жилым помещением и транспортным средством, «инвалид» внесла всю сумму долга на депозитный счет отделения, деньги уже перечислены в Пенсионный фонд.