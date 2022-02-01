Прилучный не приехал: В Калининграде отложили суд по делу об избиении актера

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В Калининграде во вторник, 1 февраля, должно было состояться второе судебное заседание по делу об избиении актера Павла Прилучного в клубе «Завод».

Однако сам Прилучный на суд не явился, впрочем, и на первом заседании его не было. Странно, но в суд не приехал и подсудимый. Увидев это, судья подняла вопрос о возможности отложить слушание.

- У Семенова случилось резкое недомогание, связанное с сердечно-сосудистой системой. Он вроде как на скорой помощи отправлен в кардиоцентр в поселок Родники. Предварительная информация у меня такая, - сказал адвокат подсудимого Денис Бушуев и согласился отложить заседание.

Решено, что следующее судебное заседание состоится 8 февраля.

Напомним, первое заседание состоялось неделю назад в Ленинградском районном суде.

По версии следствия, Павел Прилучный был избит умышленно (мол, актеру нанесли не менее двух ударов руками и ногами в область лица и головы) на втором этаже клуба «Завод», где расположен спортивный зал. Следствие считает, что именно там у Владимира Семенова и «возник преступный умысел, направленный на причинение телесных повреждений Прилучному, на фоне резко возникших неприязненных отношений» к артисту кино.

Владелец ночного клуба на первом суде вину признал частично, отметив, что никакой неприязни к гостю не испытывал и не испытывает.

Отметим, история эта тянется с ноября 2020 года. Инцидент случился в клубе «Завод» на улице Ялтинской - драка произошла между бизнесменом и владельцем заведения Владимиром Семеновым и Прилучным, который в те дни был в Калининграде на съемках. В итоге артист лег в московскую больницу с травмами лица. Как сообщала пресс-служба Ленинградского суда, ему были причинены телесные повреждения, в том числе серьезная черепно-мозговая травма с переломом костей. А Владимира Семенова теперь обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хотя изначально речь шла о вреде средней тяжести. Семенову грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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