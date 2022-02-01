Центральная городская клиническая больница Калининграда приглашает доноров

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Отделение переливания крови ЦГКБ Калининграда приглашает доноров сдать кровь для пациентов больницы.

Как рассказала заведующая отделением Анастасия Дедовец, в первую очередь кровь и ее компоненты необходимы гематологическому и ожоговому отделениям, однако и пациентам красной зоны тоже нередко требуется переливание.

Отделение принимает доноров и тех, кто хочет ими стать, с понедельника по пятницу с 8.30 до 11.30 в главном корпусе отделения ЦГКБ (ул. Летняя, 3). При себе необходимо иметь паспорт. Все интересующие детали можно уточнить по телефонам: 648-012, 605-804.

Заведующая отделением отметила, что после выздоровления или вакцинации должно пройти не меньше месяца, прежде чем человек сможет поделиться своей кровью. Рекомендации по подготовке к сдаче крови, противопоказаниях можно узнать на сайте yadonor.ru.