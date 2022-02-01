В Калининграде спасают косулю с переломом позвоночника

. Фото: Биосфера Балтики

В Ладушкине местные жители обнаружили травмированную косулю. Животное доставили в Калининград в организацию «Биосфера Балтики» для лечения.

- История грустная и почти безнадежная. Косуля поступила с компрессионным переломом двух шейных позвонков. Судя по всему, она сама куда-то врезалась: в забор или дерево, - говорит «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская. - Прогнозы плохие: животное частично парализовано.

Волонтеры проконсультировались с врачом, который готов был взяться за операцию. Однако было решено не оперировать, так как зафиксирован перелом, спиной мозг не пережат.

- Принято решение дать косуле шанс. Основная проблема в том, что косуля - очень стрессовое животное, у которого от долгого лежания начинаются проблемы с пищеварительной системой, - отметили в «Биосфере Балтики».

Работники и волонтеры несколько раз в день поднимают пострадавшее животное, чтобы заработало пищеварение.

- Ест и пьет плохо. Мы пока не теряем надежды, - сказали волонтеры. Параллельно проходит сбор средств на лечение животного.