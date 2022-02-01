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Здоровье1 февраля 2022 10:35

Среди заразившихся коронавирусом в Калининграде 45% - дети

Подробности сообщает оперштаб
Николай Литвинов
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За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус выявили у 1021 человека, что стало новым антирекордом пандемии. Среди заразившихся по-прежнему много детей - на несовершеннолетних пришлось 45% новых случаев. Больше всего школьников (380 человек), много детсадовцев (66 ребят), есть инфицированные среди студентов (11) и детей до 6 лет, не посещающих дошкольные учреждения (четверо).

У взрослых очень много заразившихся безработных (179), работающих на различных предприятиях (154) и пенсионеров (80). Представителей системы образования в списке инфицированных вновь больше, чем медиков, - 48 и 7 человек за сутки соответственно. Следом идут работники промышленных предприятий (33), сотрудники торговли и общепита (29) и другие.

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