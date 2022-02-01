В области в 2022 году отремонтируют 8 спортзалов в школах

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2022 году в Калининградской области будут отремонтированы восемь спортивных залов в школах Балтийского, Гусевского, Гурьевского, Ладушкинского, Нестеровского, Озерского, Светловского, Черняховского округов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, муниципалитеты получили значительную финансовую поддержку из регионального бюджета, что позволит выполнить все работы до 1 сентября.

«Школьники начнут новый учебный год в обновленных спортивных залах, обеспеченных современным оборудованием для занятий физической культурой на уроках и во внеурочное время», - заявили в правительственной пресс-службе.

В прошлом году модернизация прошла в школе № 3 Черняховска, школах Правдинска и Мамоново, в гимназии № 7 Балтийска и школе № 1 Гусева, а в Классической школе Гурьевска построена уличная спортивная площадка.