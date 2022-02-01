Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области был выявлен 1021 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 708 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 20,

Багратионовский городской округ - 28,

Балтийский городской округ – 30,

Пионерский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 95,

Правдинский городской округ – 6,

Гусевский городской округ – 46,

Светловский городской округ – 26,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 8,

Славский городской округ – 6,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 22,

Мамоновский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 11.