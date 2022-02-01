Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

.
Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области был выявлен 1021 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 708 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 20,
Багратионовский городской округ - 28,
Балтийский городской округ – 30,
Пионерский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 95,
Правдинский городской округ – 6,
Гусевский городской округ – 46,
Светловский городской округ – 26,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ – 5,
Краснознаменский городской округ – 8,
Славский городской округ – 6,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 22,
Мамоновский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 11.