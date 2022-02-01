Прокуратура: В Советске в морге 6 месяцев находились невостребованные трупы

В Славском районе выявлено нарушение законодательства при организации захоронения граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что двое жителей муниципалитета умерли в марте-апреле 2021 года. Шесть месяцев тела находились в морге Советска, их захоронение было произведено только в октябре 2021 года.

В прокуратуре отметили, что организацией похоронного дела должны были заниматься чиновники из Славска, однако они сделали это с опозданием.

В результате ведомство внесло главе администрации Славска представление, после чего некое виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.