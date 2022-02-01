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Общество1 февраля 2022 11:43

В Калининграде мужчина бросался с ножом на прохожих

Злоумышленника доставили в отдел полиции
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который угрожал прохожим оружием. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на пересечении улиц Толстого и Тельмана. К находящимся на маршруте патрулирования росгвардейцам обратилась местная жительница и сообщила, что мужчина бросается с ножом на прохожих.

Правоохранители по полученным приметам оперативно разыскали подозреваемого, который держал в руках два ножа. Патрульные, применив физическую силу и специальные средства, обезоружили незнакомца и для дальнейшего разбирательства доставили его в отдел полиции.

При досмотре 28-летнего задержанного в кармане его одежды был обнаружен и изъят еще один нож. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

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