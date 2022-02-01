Двое жителей Москвы пропагандировали наркотики в Калининграде

В Калининграде полицейские задержали парня и девушку, которые рекламировали продажу наркотических средств.

Сотрудники «Безопасного города» сообщили в полицию, что молодые люди наносят надписи на стены домов, столбы и рекламные щиты. Прибывшие на место полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за кражу 23-летний молодой человек и его 28-летняя подруга, прибывшие в область из Москвы с целью заработка. Оперативники изъяли краску и трафареты. Наркотиков при них обнаружено не было.

Задержанные за вознаграждение рекламировали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ в теневом сегменте сети.

На обоих задержанных полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье «Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Им грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.