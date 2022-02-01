Участок трассы Калининград - Нестеров 11 февраля временно закроют для монтажа перехода

11 февраля участок трассы А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров будет временно перекрыт. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 12.00 до 16.00 в поселке Курган будет проходить монтаж пролетного строения пешеходного перехода. Движение будет перекрыто в направлении Калининграда.

Объезд участка будет организован по региональной дороге 27К-031 Родники – Курган на участке от поселка Курган до поселка Ушаково. В период с 16.00 до 16.30 движение по дороге А-229 будет полностью перекрыто в оба направления.