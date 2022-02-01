В Советске уголовник попал в ДТП на угнанном мопеде

В Советске полицейские задержали местного жителя, который попал в аварию на угнанном мопеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

41-летний ранее судимый местный житель гостил у приятеля, а затем украл его транспортное средство. На нем мужчина решил добраться домой, в Славск.

Однако по дороге угонщик врезался в бордюр, сломал себе ключицу и в итоге решил бросить свою добычу на улице.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».