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Общество1 февраля 2022 14:51

Трамвай № 3 в Калининграде запустят не позднее 9 мая

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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По маршруту №3 будут ходить и новые "Корсары".

По маршруту №3 будут ходить и новые "Корсары".

Фото: Александр КАТЕРУША

Трамваи по маршруту № 3 в Калининграде, который был ликвидирован несколько лет назад, возобновят движение к 9 мая. Об этом сказал Дмитрий Галкаев, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда.

- Мы прорабатываем запуск нового подвижного состава и ждем благоприятных погодных условий для того, чтобы исправить порядка трех участков на маршруте № 3. Маршрут № 3 мы должны запустить к 9 мая. Это крайний срок, - сказал чиновник.

Во вторник, 1 февраля, по городу начали ходить два новых вагона «Корсар» по существующему маршруту № 5.

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