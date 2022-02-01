Трамвай № 3 в Калининграде запустят не позднее 9 мая

По маршруту №3 будут ходить и новые "Корсары". Фото: Александр КАТЕРУША

Трамваи по маршруту № 3 в Калининграде, который был ликвидирован несколько лет назад, возобновят движение к 9 мая. Об этом сказал Дмитрий Галкаев, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда.

- Мы прорабатываем запуск нового подвижного состава и ждем благоприятных погодных условий для того, чтобы исправить порядка трех участков на маршруте № 3. Маршрут № 3 мы должны запустить к 9 мая. Это крайний срок, - сказал чиновник.

Во вторник, 1 февраля, по городу начали ходить два новых вагона «Корсар» по существующему маршруту № 5.