Калининградец, обвиняемый в избиении актера Прилучного, экстренно прооперирован в кардиоцентре

Владимир Семенов. Фото: из личного архива.

Калининградец Владимир Семенов, обвиняемый в избиении актера Павла Прилучного во вторник, 1 февраля, был экстренно прооперирован в кардиоцентре в Родниках. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый со сложившейся ситуацией.

По поступившей информации, Владимир Семенов попал в больницу с инфарктом. Ему сделали операцию на сердце.

По судебным правилам тяжелое заболевание, если оно подтвердится, может стать основанием для приостановления рассмотрения дела до момента выздоровления.

Напомним, в Калининграде во вторник, 1 февраля, должно было состояться второе судебное заседание по делу об избиении актера Павла Прилучного в клубе «Завод», владельцем которого и является Владимир Семенов.

Однако сам Прилучный на суд не явился, впрочем, и на первом заседании его не было. В суд не приехал и подсудимый.

- У Семенова случилось резкое недомогание, связанное с сердечно-сосудистой системой. Он, вроде как, на скорой помощи отправлен в кардиоцентр в поселок Родники. Предварительная информация у меня такая, - сказал утром 1 февраля адвокат подсудимого Денис Бушуев.

Заседание было решено отложить до 8 февраля.

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