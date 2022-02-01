В новых трамваях «Корсар» за пассажирами будут следить видеокамеры

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В новых трамваях «Корсар», которые начали ездить в Калининграде с 1 февраля, за вандалами и хулиганами будут следить с помощью видеокамер. Об этом сказал директор «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин.

- Все вагоны, причем даже и старые, оснащены видеонаблюдением. На «Корсарах» видеокамер больше, они лучшего качества. Мы видим все, начиная от дорожной обстановки, заканчивая нахождением пассажиров в вагоне, - сказал Владимир Фомин.

По его словам, записи хранятся 30 дней и доступ к ним есть у правоохранительных органов.

- У нас происходят конфликтные ситуации. Были случаи, когда пассажиры в кондукторов пытались брызгать из газового баллончика. В таких случаях смотрим записи камер, конечно, – заключил Владимир Фомин.