Уставшие врачи предложили ограничить время общения в чате, посвященном лечению COVID-19

Врачи очень устают в эти дни борьбы с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининграде продолжает работать Telegram-чат, посвященный вопросам лечения коронавируса, там больше 13,6 тысячи участников, новые сообщения появляются постоянно, даже ночью. Поэтому администраторы обратились к участникам чата с просьбой-предложением не писать в ночное время, так как врачи не успевают отдохнуть.

«Мы предлагаем проявлять взаимоуважение друг к другу и не писать в чате с 24.00 до 07.00. Вместе с тем мы обязуемся помочь всем, кто в этом нуждается, в период с 07.00 до 24.00», - предложили в чате админы.

Отмечается, что медики работают в чате практически 24×7 и стараются всем помочь.

«Все медики по мере сил помогают в чате в свободное от работы время, практически забыв о том, что такое отдых. Медики - тоже люди, и им иногда нужно отдыхать, т. к. рано утром они все выходят на основную, еще более напряженную и не менее важную работу. В ночное время мы не можем отключать телефоны, т. к. в любой момент может понадобиться наше личное участие в оказании медицинской помощи или ее организации по основному нашему месту работы», - написали в чате.

Однако калининградцы на просьбу пока никак не отреагировали. Переписка шла и в 12 ночи, и в 01.00, и в 4 утра. С 7 утра сообщения стали приходить в чат активнее.