Сборная Калининградской области по регби выиграла всероссийские соревнования в Петербурге

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Детский зимний турнир «Непокоренный Ленинград» в Санкт-Петербурге собрал 39 команд юношей и девушек не старше 14 лет.

Чемпионом женского дивизиона стала сборная из Калининградской области. Отличились наши девчонки из региональной спортивной школы олимпийского резерва. Они выиграли три матча из пяти, опередив в итоговой таблице семь команд.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в финале калининградки встретились с «Локомотивом-Каменка» из Пензенской области.

«В основное и дополнительное время команды не выявили победителя, сыграв 5:5. А в решающем конкурсе по техническому мастерству точнее оказались калининградские регбистки. Одним из лучших игроков турнира в составе победительниц признали Марию Иванову», - отметили в минспорта.

Теперь девушки готовятся к ряду важнейших состязаний 2022 года: домашним всероссийским турнирам и первенству страны в Анапе.