Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 февраля 2022 7:16

Переболевших ковидом калининградцев могут начать выписывать без теста

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Калининградцев, которые переболели коронавирусом, могут начать выписывать без теста. Об этом в Telegram-чате, посвященном вопросам лечения ковида, написал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

«Ждем изменений в части выписки вообще без теста в случае отсутствия клинических проявлений в течение нескольких дней», - написал министр. Он отметил, что «пока такое решение не принято».

Врачи действительно сегодня сильно загружены, они очень устают. Перегружена вся система здравоохранения региона.

«Около 15 тысяч больных в день. Нам себя тоже жалко. Но как есть», - заключил министр.

Врачи предложили ограничить время общения в чате, посвященном лечению COVID-19.

0