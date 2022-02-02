Переболевших ковидом калининградцев могут начать выписывать без теста

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Калининградцев, которые переболели коронавирусом, могут начать выписывать без теста. Об этом в Telegram-чате, посвященном вопросам лечения ковида, написал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

«Ждем изменений в части выписки вообще без теста в случае отсутствия клинических проявлений в течение нескольких дней», - написал министр. Он отметил, что «пока такое решение не принято».

Врачи действительно сегодня сильно загружены, они очень устают. Перегружена вся система здравоохранения региона.

«Около 15 тысяч больных в день. Нам себя тоже жалко. Но как есть», - заключил министр.

Врачи предложили ограничить время общения в чате, посвященном лечению COVID-19.