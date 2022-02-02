В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 2 февраля нет света и воды

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В Калининграде в среду, 2 февраля, в течение дня отключено электричество на трех улицах и в одном садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Судостроительной, 101-103, 102-106, 105-107, 105а, 110-114, 111, 115-125, 127, ул. Судостроительной 2-й, 2-6, 3-5, 11,15-19, 20, ул. Очаковской 2-й, 2.

До 14 часов электричество отключено в СТ «Нептун».

До 18 часов света не будет на бульваре Солнечном, 1.

На улице Интернациональной, 76, до 15 часов будет отключено холодное водоснабжение по причине проведения ремонтных работ.