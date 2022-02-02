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Общество2 февраля 2022 9:11

Житель Черняховска забил до смерти собутыльника и получил 9 лет «строгача»

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Черняховске осудили местного жителя, который избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Злоумышленник избил приятеля, с которым они распивали спиртное. От полученных травм собутыльник спустя некоторое время скончался в больнице.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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